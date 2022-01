Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar prépare deux coups à 0€ pour convaincre Mbappé !

Publié le 18 janvier 2022 à 15h45 par A.M.

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé semble toujours incertain compte tenu de l'échéance de son contrat, le PSG pourrait préparer un nouveau recrutement XXL pour convaincre son attaquant.

Sous contrat jusqu'en juin prochain, Kylian Mbappé pourrait bien quitter le PSG libre en fin de saison. Malgré tout, le club de la capitale tente d'inverser la tendance. Par conséquent, les Parisiens discutent avec l'entourage du joueur sur les bases d'une prolongation de courte durée qui est plus susceptible de satisfaire Kylian Mbappé. Cependant, au-delà de la durée de son contrat, l'international français pourrait également être à l'origine d'un mercato pléthorique.

Kessié et Pogba approchés pour convaincre Mbappé ?