Mercato - ASSE : Dupraz est en galère pour sa grande priorité !

Publié le 18 janvier 2022 à 13h30 par Arthur Montagne

Bien que déjà très actif sur le marché, Pascal Dupraz espère toujours voir débarquer un avant-centre supplémentaire. Une quête généralement difficile accomplir sur un mercato d'hiver. Et l'ASSE s'en rend bien compte aujourd'hui.

Lanterne rouge de Ligue 1 et privée de nombreux joueurs cadres partis disputer la CAN, l'ASSE a attaqué ce mercato d'hiver avec la ferme intention de se renforcer. C'est ainsi que Bakary Sako s'est engagé libre tandis que, comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité, Paul Bernardoni et Sada Thioub ont été prêtés par Angers. Ce n'est pas encore terminé puisque les Verts vont prochainement annoncer la signature des deux défenseurs centraux Joris Gnagnon et Elaquim Mangala qui étaient tous les deux libres de tout contrat. Cependant, Pascal Dupraz attend surtout l'arrivée d'un avant-centre. Un dossier qui se complique sérieusement. « On est au point mort sur le dossier d'un attaquant mais les forces vives du club se bougent pour présenter un recrutement décent à la fin du mois de janvier. Pour l'instant, rien n'est probant. On a défini des critères de recrutement et il faut que l'on s'y tienne », reconnaissait d'ailleurs l'entraîneur de l'ASSE qui semble très peu optimiste quant à l'arrivée d'un nouveau buteur.

L'arrivée d'un avant-centre se complique