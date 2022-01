Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pascal Dupraz n’est pas seul sur Mangala !

Publié le 18 janvier 2022 à 11h10 par G.d.S.S.

Libre de tout contrat depuis l’été dernier, Eliaquim Mangala semble clairement se rapprocher d’une arrivée à l’ASSE. Mais une autre écurie européenne pourrait faire de l’ombre à Pascal Dupraz dans ce dossier…

Après avoir bouclé les arrivées en prêt de Paul Bernardoni et Sada Thioub (SCO Angers) comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité et enregistré les signatures de Bakary Sako et Joris Gnagnon qui étaient libres, l’ASSE n’en a pas terminé avec son mercato hivernal. Eliaquim Mangala (30 ans) est le nouveau chantier attaqué ces derniers jours par Pascal Dupraz et la direction des Verts, d’autant que le défenseur international français (28 sélections) est libre depuis son départ du FC Valence l’été dernier. Mais l’ASSE doit encore batailler pour Mangala.

Mangala proche de l’ASSE, mais…