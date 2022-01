Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz déjà largué pour sa nouvelle priorité ?

Publié le 18 janvier 2022 à 1h30 par A.C.

Pascal Dupraz aimerait voir Julian Chabot le rejoindre à Saint-Étienne cet hiver, mais le défenseur allemand de la Sampdoria pourrait bien prendre une autre direction.

Arrivé pour remplacer un Claude Puel des plus critiqué, Pascal Dupraz s’est vu confie la mission maintien et les dirigeants de l’ASSE semblent vouloir donner les moyens de la mener à bien. Comme nous vous l’avions annoncé en exclusivité sur le10sport.com Paul Bernardoni et Sada Thioub sont arrivées en provenance du SCO Angers, en plus de Bakary Sako et de Joris Gnagnon. Mais ce n’est pas fini ! Les médias italiens ont en effet annoncé que Dupraz aurait glissé le nom de Julian Chabot, revenu d’un prêt à La Spezia l’été dernier et sous contrat avec la Sampdoria jusqu’en 2024.

Chabot entre la Salernitana et Cologne