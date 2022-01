Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les Verts repoussent une opération à 2M€…

Publié le 18 janvier 2022 à 4h00 par A.M.

Malgré des finances compliquées, l'ASSE aurait repoussé une offre de 2M€ pour Charles Abi, actuellement prêté à Guingamp.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'ASSE a obtenu les prêts de Sada Thioub et Paul Bernardoni en provenance d'Angers. Des arrivées qui s'ajoutent à celles de Bakary Sako, Joris Gnagnon et Elaquim Mangala. Cependant, Pascal Dupraz espère également attirer un avant-centre, mais les pistes menant à Jean-Philippe Mateta et Serhou Guirassy se compliquent sérieusement. En parallèle, l'ASSE doit également renflouer ses caisses.

L'ASSE repousse une offre pour Charles Abi