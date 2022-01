Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Seko Fofana reçoit un message du RC Lens pour son avenir !

Publié le 17 janvier 2022 à 23h15 par T.M.

Impressionnant au RC Lens, Seko Fofana éveillerait de nombreuses convoitises, dont celle notamment du PSG. Coéquipier de l’Ivoirien, Florian Sotoca a tenu à lui envoyer un message pour son avenir.

Pour sa deuxième saison en Ligue 1 avec le RC Lens, Seko Fofana s’impose comme l’un des meilleurs joueurs du championnat. A 26 ans, l’international ivoirien n’en finit plus d’impressionner avec le RC Lens, en témoigne son dernier but face à l’ASSE. Un profil qui intéresse donc forcément du monde. Dernièrement, il a ainsi été question d’une offre de 17M€ de la part de Burnley, tandis que le PSG garderait également un oeil sur Fofana afin d’étoffer l’entrejeu. Mais à Lens, on n’entend pas lâcher son capitaine.

« On aimerait vraiment le garder déjà jusqu’à la fin de la saison, et encore plus loin »