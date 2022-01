Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un obstacle insurmontable pour le PSG avec Dembélé ?

Publié le 17 janvier 2022 à 22h30 par A.C.

En fin de contrat avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé pourrait bien connaitre un tout nouveau championnat en sa jeune carrière.

Dans seulement quelques mois, Xavi pourrait bien voir Ousmane Dembélé claquer la porte du FC Barcelone. S’il a réclamé sa prolongation en public comme en privé, l’entraineur barcelonais ne semble en effet pas voir un accord s’approcher, surtout avec la situation plus que précaire de son club. Au Paris Saint-Germain on rêverait de faire d’une pierre deux coups et souffler une nouvelle star au Barça, tout en essayant d’oublier Kylian Mbappé avec son coéquipier en équipe de France. La concurrence anglaise va toutefois être très difficile à battre, notamment avec un Newcastle qui aurait décidé de casser la tirelire pour avoir Dembélé.

La Premier League et rien d’autre

D’après les informations de Fabrizio Romano, il y a des fortes chances qu’Ousmane Dembélé rejoigne la Premier League s’il quitte le FC Barcelone à la fin de son contrat. Outre Newcastle, d’autres clubs travailleraient pour le convaincre à traverser la Manche, sans que le journaliste italien ne cite de noms précis.