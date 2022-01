Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz a refusé une opération totalement inattendue !

Publié le 18 janvier 2022 à 13h10 par A.M.

Libre de tout contrat depuis la fin de son bail avec Chicago en MLS, Robert Beric aurait proposé ses services à l'ASSE. Une proposition déclinée par les Verts.

Déjà très actifs cet hiver, les Verts ont bouclé les arrivées de Bakary Sako, Paul Bernardoni et Sada Thioub. Si elles ne sont pas officielles, les signatures de Joris Gnagnon et Elaquim Mangala sont également actées. Par conséquent, cela fait déjà cinq renforts pour l'ASSE qui a cruellement besoin de renouveler son effectif compte tenu des départs à la CAN, d'autant plus que le club du Forez pointe à la dernière place en Ligue 1. Mais ce n'est pas encore terminé puisque Pascal Dupraz espère encore dénicher un avant-centre.

L'ASSE repousse les avances de Beric