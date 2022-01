Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane, Pogba... Le Qatar prépare une folie pour convaincre Mbappé !

Publié le 18 janvier 2022 à 17h30 par Arthur Montagne mis à jour le 18 janvier 2022 à 18h25

Bien décidé à convaincre Kylian Mbappé de prolonger, le PSG semble avoir décidé de mettre en œuvre pour conserver sa star. Entre un contrat de courte durée et l'arrivée de renforts XXL, le Qatar a un plan tout tracé dans ce feuilleton.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé est au cœur d'un feuilleton qui ne cesse d'évoluer. A l'issue du dernier mercato estival, l'attaquant du PSG a fait l'objet de plusieurs offres du Real Madrid allant de 160 à 200M€, toutes repoussés par les Parisiens. En octobre dernier, Kylian Mbappé révélait même avoir réclamé son départ l'été dernier. « J'ai demandé à partir, parce qu'à partir du moment où je ne voulais pas prolonger, je voulais que le club aie une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité. C'est un club qui m'a beaucoup apporté, j'ai toujours été heureux, les quatre années que j'ai passées ici, et je le suis encore. Je l'ai annoncé assez tôt pour que le club puisse se retourner. J'ai voulu que tout le monde sorte grandit, qu'on sorte main dans la main, qu'on fasse un bon deal, et moi j'ai respecté ça. J'ai dit, si vous ne voulez pas que je parte, je reste », assurait-il au micro de RMC . Par conséquent, le Real Madrid est désormais confiant pour attirer Kylian Mbappé en fin de saison, comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité.

Le PSG est prêt à tout pour Mbappé