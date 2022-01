Foot - Mercato - LOSC

Mercato : Gourvennec fait une grosse annonce pour Ben Arfa !

Publié le 18 janvier 2022 à 15h30 par Arthur Montagne

Présent en conférence de presse en marge de la réception de Lorient mercredi, Jocelyn Gourvennec s'est prononcé sur la piste menant à Hatem Ben Arfa. L'entraîneur du LOSC a confirmé l'imminence de la signature de l'ancien joueur du PSG qui est déjà présent à Lille.

Ce sera peut-être le gros coup de ce mercato d'hiver en Ligue 1. Libre de tout contrat, Hatem Ben Arfa devrait prochainement s'engager au LOSC. Et pour cause, Yusuf Yazici a officiellement été prêté au CSKA Moscou et alors que les Dogues ont recruté Edon Zhegrova pour remplacer Jonathan Ikoné, Hatem Ben Arfa devrait lui remplacer numériquement l'international turc. D'ailleurs, Olivier Létang confirmait cette piste en conférence de presse. « Ben Arfa est un joueur libre, il a des qualités. Il fait partie des potentiels joueurs intéressants pour nous », expliquait le président du LOSC qui liait l'arrivée du natif de Clamart au départ de Yusuf Yazici. Par conséquent, tout va désormais pouvoir s'accélérer, mais les doutes sur l'état physique d'Hatem Ben Arfa, qui n'a pas joué depuis la fin de bail avec les Girondins de Bordeaux l'été dernier, sont nombreux, d'autant plus que le LOSC a de grandes ambitions pour la seconde partie de saison.

Gourvennec annonce la couleur pour Ben Arfa