Mercato - Barcelone : Xavi prêt à tenter le coup... pour Ndombélé ?

Publié le 18 janvier 2022 à 22h00 par A.C.

A la recherche de renforts pour son FC Barcelone, Xavi aurait été alerté par la situation de Tanguy Ndombélé, pas dans les plans d’Antonio Conte à Tottenham.

Si l’avenir d’Ousmane Dembélé semble passionner les foules en Catalogne, les dirigeants du FC Barcelone ont d’autres dossiers chauds à régler. Xavi aurait en effet réclamé d’autres renforts après Ferran Torres et Daniel Alves, avec des besoins criants en attaque ainsi qu’au milieu de terrain. Certains joueurs comme Frenkie de Jong pourraient bien ne pas être retenus en cas d’offres convaincantes et le Barça aurait commencé à ratisser le marché pour trouver un possible remplaçant, qui pourrait accompagner les jeunes comme Gavi et Pedri.

Le Barça se serait renseigné pour Ndombélé