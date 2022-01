Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça est mis sous pression pour un international français !

Publié le 18 janvier 2022 à 20h00 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone en pincerait pour Anthony Martial, la Juventus se serait approchée de son entourage dans le cadre d’un éventuel prêt sans pour autant lancer son offensive auprès de Manchester United.

Avant la clôture du mercato hivernal, le FC Barcelone aimerait selon SPORT vendre Ousmane Dembélé qui refuserait de signer une prolongation de contrat aux termes présentés par le président Joan Laporta et prolonger le bail de Sergi Roberto afin de faire venir une troisième recrue hivernale après Dani Alves et Ferran Torres. Et un attaquant serait souhaité par le FC Barcelone. D’Alvaro Morata à Alexis Sanchez en passant par Anthony Martial, toutes ces options seraient à l’étude du côté du conseil d’administration du FC Barcelone. Mais pour ce qui est de Martial, le Barça ne semblerait pas être dans une position favorable.

La Juventus a bougé ses pions pour Martial, mais…