Mercato - Barcelone : L’agent de Dembélé répond aux pressions du Barça !

Publié le 18 janvier 2022 à 16h30 par Th.B. mis à jour le 18 janvier 2022 à 16h33

Alors que lui et Ousmane Dembélé se seraient montrés enclins à l’idée de prolonger le contrat du Français, Moussa Sissoko a tenu à répondre sèchement au coup de pression du FC Barcelone et de son président Joan Laporta quant au délai de réponse qui leur a été soumis…

Afin d’éviter de perdre un élément important de l’effectif blaugrana comme ce fut le cas avec la légende du club Lionel Messi qui est partie à l’issue de son contrat à la dernière intersaison, Joan Laporta aurait rapidement enclenché la prolongation de contrat d’Ousmane Dembélé après son élection aux présidentielles en mars 2021. Et alors que la priorité du champion du monde semblait de poursuivre au FC Barcelone outre l’expiration de son contrat en juin prochain, ce feuilleton a pris un tournant à 180°. Certes, la presse ibérique a assuré ces derniers mois que les discussions entre l’administration culé présidée par Joan Laporta et le clan Dembélé se sont multipliées. Cependant, les demandes financières du joueur pour apposer sa signature sur un nouveau contrat, ainsi que la commission réclamée par son agent Moussa Sissoko ont forcé le FC Barcelone a lâché un ultimatum aux deux hommes. En effet, le président Joan Laporta et la section sportive du FC Barcelone auraient laissé ces dernières heures un délai de 48 heures, comme Mundo Deportivo le révélait lundi, pour répondre positivement ou négativement à l’ultime offre de contrat du comité de direction du Barça . La Cadena SER affirmait lundi que ce coup de pression ne faisait pas trembler Dembélé et son agent qui attendraient toujours qu’une offre à la hauteur de leurs espérances soit soumise par le FC Barcelone sous peine d’un départ libre de tout contrat pour un club de Premier League à l’issue de la saison. Et alors qu’il ne s’était pas exprimé sur la question depuis un moment, le représentant d’Ousmane Dembélé est sorti du silence.

Moussa Sissoko règle ses comptes avec le Barça…

Ce mardi, le journaliste Loïc Tanzi a fait un gros point sur la situation d’Ousmane Dembélé au FC Barcelone par le biais d’un article publié sur le site de RMC Sport dans lequel figurent des déclarations de Moussa Sissoko sur ce sujet brûlant de l’autre côté des Pyrénées. Au passage, RMC est revenu sur deux épisodes douloureux survenus depuis le début de l’aventure de Dembélé au FC Barcelone en 2017. Le premier dès sa signature, moment où il a privilégié le projet du Barça alors que des propositions financières plus alléchantes lui étaient soumises par Manchester United et le Real Madrid à l’époque. De quoi pousser son représentant à s’insurger des critiques à l’égard des demandes de Dembélé. Et le deuxième, survenu en 2019, moment où l’ancien président Josep Maria Bartomeu et l’ex-coach Ernesto Valverde l’auraient tous deux incités à leur manière, à trouver un accord avec le PSG afin de faciliter le retour de Neymar et ce, sous peine de ne pas jouer pendant la saison suivante. Un coup de pression qui rappelle bien la situation actuelle dans laquelle il est question en Espagne du fait qu’il soit écarté des feuilles de matchs pendant la seconde partie de saison et qu’il reste en tribunes s’il ne signait pas le contrat proposé par le FC Barcelone. « C’est un coup de pression qui ne fonctionne pas avec les gens comme nous. Peut-être que ça peut fonctionner avec des agents qui font du copinage avec le FC Barcelone. Ce n’est pas mon cas, je suis là pour défendre les intérêts de mon joueur ». Voici le premier point que Moussa Sissoko a tenu à éclaircir auprès de RMC Sport.



Après la proposition soumise par le FC Barcelone, jugée pas assez élevée par le clan Dembélé, l’ailier du Barça et son agent ont eux aussi fait part de leurs demandes par le biais d’une requête financière concernant leurs attentes. « Nous ne sommes pas là pour alimenter les débats des réseaux sociaux. Mais il faut dire la vérité. Oui, nous avons des demandes exigeantes, mais nous avons déjà montré que les choix de carrière d’Ousmane n’étaient pas dictés par l’argent, sinon il ne serait pas ici. Ensuite, si Barcelone voulait négocier, il aurait pu essayer de se poser à table avec nous pour discuter. Sauf qu’il n’y a aucune discussion et des menaces de ne plus jouer de leur côté. Et c’est interdit. Nous ferons valoir les droits d’Ousmane Dembélé si nécessaire ».

