Mercato - Barcelone : Ça tourne à la catastrophe pour le recrutement hivernal de Xavi !

Publié le 17 janvier 2022 à 20h30 par La rédaction mis à jour le 17 janvier 2022 à 20h43

Désireux de se montrer encore actif sur le marché des transferts, Xavi voit ses plans plombés par la blessure de Samuel Umtiti, empêchant le départ du Français avant la fin du mois.

Après Dani Alves et Ferran Torres, Xavi n’a pas encore dit son dernier mot dans ce mercato hivernal. En effet, malgré ses problèmes financiers, le FC Barcelone espère encore se montrer actif d’ici à la fin du mois pour se renforcer, mais le club doit pour cela se séparer de certains joueurs. Dernièrement, Joan Laporta est parvenu à trouver une porte de sortie à Philippe Coutinho, parti à Aston Villa, tout en renouvelant le bail de Samuel Umtiti jusqu’en 2026 avec une diminution de son salaire, permettant au club d’enregistrer Ferran Torres. La prolongation du défenseur français avait également permis à Joan Laporta de reprendre espoir concernant son départ en prêt, servant à alléger un peu plus la masse salariale, mais la nouvelle blessure du défenseur français vient plomber les plans du Barça.

La blessure d’Umtiti plombe les plans du Barça