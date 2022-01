Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi réclame toujours un buteur XXL à Laporta !

Publié le 21 janvier 2022 à 22h00 par B.C.

Malgré les problèmes financiers du FC Barcelone, Xavi espère encore voir débarquer du renfort chez les Blaugrana, visant en priorité Alvaro Morata.

Après s’être attaché les services de Dani Alves et Ferran Torres, le FC Barcelone cherche à se séparer de plusieurs joueurs, tout en tentant de régler l’épineux dossier Ousmane Dembélé. En parallèle, Xavi n’a jamais caché sa volonté de se montrer encore actif sur le marché des transferts, en voulant notamment se renforcer sur le plan offensif. Le nom d’Alvaro Morata a notamment circulé en Catalogne, alors que la Juventus n’a pas l’intention de céder le joueur comme l’avait affirmé Massimiliano Allegri au début du mois : « Morata ne partira pas. C'est un joueur qui a marqué 21 buts l'année dernière, et qui est déjà 7 cette année. C'est un joueur performant et il est très important. Je lui ai parlé et je lui ai dit qu'il ne bougera pas d'ici parce que pour trouver quelqu'un de son niveau, il faut prendre les 4 ou 5 meilleurs attaquants. » Pour autant, Xavi n’aurait pas dit son dernier mot dans ce dossier.

Xavi compte encore sur Alvaro Morata