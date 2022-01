Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un club de Ligue 1 fait une grande annonce pour Mandanda !

Publié le 21 janvier 2022 à 20h45 par D.M.

Directeur du football, Julien Fournier a confirmé que son équipe n'était pas intéressée par Steve Mandanda, annoncé sur le départ à l'OM.

Agé de 36 ans, Steve Mandanda se pose des questions sur la fin de sa carrière. Doublé par Pau Lopez dans la hiérarchie des gardiens, l’international français pourrait prendre la décision de quitter l’OM en 2022 pour retrouver du temps de jeu. Ces dernières semaines, certains médias ont fait état d’un intérêt de l’OGC Nice. Mais ce vendredi, Nice Matin annonce que le club azuréen n’avait pas l’intention de s’attacher les services de Steve Mandanda. Présent face aux médias lors de la présentation de Jordan Amavi, Julien Fournier a confirmé cette information.

« Ce n’est pas une bonne idée pour l’OGC Nice »