Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit une excellente nouvelle à 5M€ !

Publié le 21 janvier 2022 à 17h10 par D.M.

Directeur du football de l'OGC Nice, Julien Fournier n'a pas caché son envie de conserver Jordan Amavi à l'issue de son prêt.

Jordan Amavi est de retour dans son club formateur. Ne rentrant plus dans les plans de Jorge Sampaoli, le latéral gauche a accepté de rejoindre l’OGC Nice sous la forme d’un prêt avec option d’achat non obligatoire fixée à 5M€. Comme indiqué par L’Equipe récemment, l’OM continue à prendre en charge 60% de son salaire, soit environ 150 000€. Arrivé au début du mois de janvier à Nice, Amavi a été présenté ce vendredi à la presse. L’occasion pour Julien Fournier d’évoquer ce dossier.

« Il y a toujours l’idée et l’envie de continuer l’aventure ensemble par la suite »