Mercato - OM : Mourinho a donné son feu vert pour un joueur de Sampaoli !

Publié le 21 janvier 2022 à 14h15 par P.L.

En fin de contrat à l'issue de la saison, Boubacar Kamara se rapproche de plus en plus d'un départ cet été. Cependant, l'OM voudrait éviter ce scénario en le vendant cet hiver. Et dans cette optique, le club phocéen aurait ouvert la porte à l'AS Roma.

En fin de contrat en juin prochain, Boubacar Kamara est certainement l’un des noms qui provoquent le plus de bruit à l’OM ces derniers temps. Malgré les multiples tentatives de Pablo Longoria dans le dossier, toujours aucun accord n’a été trouvé avec le joueur de 22 ans pour une prolongation. Ainsi, le milieu défensif formé à l’OM se rapproche de plus en plus d’un départ libre à l’issue de la saison, une chose que Pablo Longoria veut à tout prix éviter. De ce fait, le président phocéen envisagerait de vendre Boubacar Kamara dès cet hiver afin de percevoir une petite indemnité de transfert. Et dans cette optique, le dossier pourrait bien basculer en faveur de l’actuel 3e de Ligue 1.

L’OM a dit oui à l’AS Roma pour Kamara