Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouveau coup de tonnerre dans le feuilleton Mandanda !

Publié le 21 janvier 2022 à 11h10 par B.L.

En manque de temps de jeu, Steve Mandanda est en difficulté à l'OM depuis l'arrivée de Pau Lopez. Néanmoins, le champion du monde français ne devrait pas quitter Marseille lors du mercato hivernal.

Steve Mandanda n'est plus indiscutable à l'OM. Depuis l'arrivée de Pau Lopez en provenance de l'AS Roma l'été dernier, le Français a été rétrogradé dans la hiérarchie des gardiens de but. Doublure de luxe, le portier de 36 ans n'a disputé que 4 matchs de Ligue 1 depuis le début de la saison. En conférence de presse jeudi, Jorge Sampaoli a ainsi évoqué le cas Steve Mandanda : « Je veux qu'il reste ici, soit avec nous, joue avec nous. Il a peut-être envie d'être heureux ailleurs. Ce n'est pas moi qui décide. Je ne connais pas la situation, je ne sais pas s'il veut partir. Si c'est le cas, il faudra trouver un concurrent pour Pau Lopez. » Annoncé sur le départ ces derniers jours, Steve Mandanda aurait fait un choix pour la fin de la saison...

Mandanda ne devrait pas quitter l'OM