Mercato - Barcelone : Ousmane Dembélé reçoit un énorme soutien en Espagne !

Publié le 21 janvier 2022 à 11h00 par B.L.

Alors qu'il n'a pas prolongé son contrat avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé a été mis à l'écart par les dirigeants Blaugrana. Pour David Aganzo, président du syndicat des footballeurs espagnols, la situation du Français n'est pas acceptable.

Le dossier Ousmane Dembélé pourrait bien prendre une toute autre ampleur en Espagne. Le Français est en fin de contrat avec le Barça en juin prochain et ne devrait pas prolonger avec le club culé. Par conséquent, Mateu Alemany, directeur du football du FC Barcelone, a indiqué que le joueur de 24 ans ne serait plus convoqué jusqu'à la fin de la saison s'il ne partait pas cet hiver : « On a dit à lui et à ses agents qu'il devait partir immédiatement, car nous voulons des joueurs engagés et nous espérons qu'un transfert aura lieu avant le 31 janvier. » De son côté, David Aganzo, président du syndicat des footballeurs espagnols (AFE), a pointé du doigt la gestion du Barça dans l'affaire Ousmane Dembélé.

« Nous ne pouvons pas laisser des footballeurs comme Dembélé subir une quelconque pression ou être écartés »