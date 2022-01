Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria lance les grandes manœuvres pour Alvaro Gonzalez !

Publié le 21 janvier 2022 à 10h10 par B.L.

Alors qu'il n'entrerait plus dans les plans de l'OM, Alvaro Gonzalez pourrait être poussé vers la sortie cet hiver. Pablo Longoria chercherait à placer le défenseur central en Espagne.

L'histoire entre Alvaro Gonzalez et l'Olympique de Marseille pourrait prendre fin cet hiver. Alors que l'Espagnol a signé une prolongation de contrat jusqu'en 2024 au mois de mai dernier, le joueur de 32 ans ne serait plus désiré par Jorge Sampaoli. Lors de la présentation de Sead Kolasinac, Pablo Longoria n'a alors pas écarté un départ d'Alvaro Gonzalez au cours du mercato hivernal : « Nous avons ouvert des portes de sortie à des joueurs. J'ai parlé à Alvaro, on va travailler ensemble pour trouver des solutions. » Et le président de l'OM aurait une idée en tête pour mener à bien le départ du défenseur central.

Alvaro Gonzalez poussé vers la Liga par Pablo Longoria ?