Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria met son plan en action pour Alvaro Gonzalez !

Publié le 20 janvier 2022 à 20h45 par T.M.

Ce jeudi, en conférence de presse, Pablo Longoria a clairement ouvert la porte à un départ d’Alvaro Gonzalez. Avec cette sortie, le président de l’OM savait d’ailleurs très bien ce qu’il faisait.

Depuis plusieurs jours maintenant, Alvaro Gonzalez est annoncé sur le départ. A l’OM, Jorge Sampaoli ne compte plus sur lui et le pousse donc à aller voir ailleurs durant ce mercato hivernal. Les rumeurs se sont ainsi multipliées concernant l’Espagnol et ce jeudi, Pablo Longoria a fait une annonce fracassante. « Nous avons ouvert des portes de sortie à des joueurs. J'ai parlé à Alvaro, on va travailler ensemble pour trouver des solutions », a assuré le président de l’OM à propos d’Alvaro Gonzalez.

La pression de l’OM !