Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria s’enflamme pour la dernière recrue hivernale de l’OM !

Publié le 20 janvier 2022 à 19h15 par T.M.

Ce jeudi, Sead Kolasinac était présenté à la presse. L’occasion pour Pablo Longoria de s’enflammer pour la dernière recrue hivernale de l’OM.

A l’OM, Jorge Sampaoli ne comptait plus sur Jordan Amavi. Poussé vers la sortie, le latéral gauche a donc rebondi à l’OGC Nice. Un départ que le club phocéen a ensuite pallié et pour cela, Pablo Longoria est allé chercher Sead Kolasinac. Pas dans les plans de Mikel Arteta à Arsenal, le Bosnien a d’ailleurs été libéré de son contrat avec les Gunners. Le latéral gauche s’est ainsi engagé pour un an et demi avec l’OM. Un renfort de Kolasinac qui enthousiasme vraiment Longoria.

« Un profil complet »