Mercato - OM : Tout Marseille s'est mobilisé pour Kolasinac !

Publié le 20 janvier 2022 à 3h30 par A.M.

Deuxième recrue hivernale de l'OM, Sead Kolasinac reconnaît qu'il a contacté plusieurs joueurs marseillais avant de débarquer dans la cité phocéenne.

Bien décidé à attirer un défenseur polyvalent capable de jouer dans l'axe ou dans le couloir gauche, Jorge Sampaoli a vu débarquer Sead Kolasinac qui s'est engagé jusqu'en 2023 à l'OM. Passé par Arsenal et Schalke 04, Kolasinac retrouvera Mattéo Guendouzi, William Saliba et Amine Harit à Marseille. Ces trois joueurs ont d'ailleurs eu un impact dans ce dossier comme l'explique le Bosnien.

Longoria a reçu de l'aide pour Kolasinac