Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle révélation retentissante sur la priorité de Sampaoli !

Publié le 19 janvier 2022 à 8h45 par G.d.S.S.

Ciblé par l’OM qui cherche encore un renfort défensif en cette période de mercato hivernal, Nicolas Tagliafico semble finalement bien parti pour rejoindre Naples qui a pris le dessus sur Jorge Sampaoli ainsi que le FC Barcelone dans ce dossier.

Interrogé la semaine passée en conférence de presse, Jorge Sampaoli avait annoncé les deux nouvelles priorités de l’OM sur le marché des transferts après l’arrivée de Cédric Bakambu en attaque : « Nous cherchons un joueur avec un profil d'axial capable de jouer sur le côté gauche mais aussi le profil d'un latéral plus offensif », confiait l’entraîneur argentin. Finalement, l’OM a officialisé mardi soir l’arrivée de Sead Kolasinac, et il manquerait donc un renfort défensif pour satisfaire les envies de Sampaoli. Et ce ne sera vraisemblablement pas Nicolas Tagliafico (29 ans)…

Naples va rafler la mise pour Tagliafico