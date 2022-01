Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tagliafico ouvre grand la porte à Sampaoli !

Publié le 19 janvier 2022 à 4h45 par T.M.

A la recherche d’un remplaçant à Jordan Amavi, Jorge Sampaoli aurait des raisons d’y croire pour Nicolas Tagliafico.

Après avoir eu Nicolas Tagliafico sous ses ordres en sélection argentine, Jorge Sampaoli voudrait désormais le retrouver à l’OM. Coup de coeur de l’entraîneur marseillais, le latéral gauche de l’Ajax Amsterdam serait la priorité pour venir pallier le départ de Jordan Amavi, prêté avec option d’achat à l’OGC Nice. Bien que cela ne s’annonce pas facile étant donné la concurrence de Barcelone, Chelsea ou Naples, l’OM pourrait bien avoir ses chances avec Tagliafico.

Tagliafico veut partir !