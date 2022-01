Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Réunion au sommet pour la nouvelle priorité de Sampaoli !

Publié le 18 janvier 2022 à 8h45 par G.d.S.S.

Ciblé par l’OM qui est à la recherche d’un nouveau latéral gauche pour cet hiver, Nicolas Tagliafico envisage de quitter l’Ajax avant la fin du mercato, et ses agents ont prévu de s’entretenir avec la direction du club néerlandais à cet effet dans la journée.

Récemment interrogé en conférence de presse sur ses besoins en cette période de mercato, Jorge Sampaoli affichait son souhait pour l’OM : « Nous cherchons un joueur avec un profil d'axial capable de jouer sur le côté gauche mais aussi le profil d'un latéral plus offensif. On va chercher la meilleure possibilité », expliquait l’entraîneur argentin. Avec le départ de Jordan Amavi en prêt à l’OGC Nice, l’OM cherche donc du renfort pour le flanc gauche de sa défense, et le nom de Nicolas Tagliafico (29 ans, Ajax Amsterdam) revient avec insistance depuis quelques jours et serait l’option prioritaire de Sampaoli. Ce dossier pourrait d’ailleurs s’accélérer dans les prochains jours.

Les agents de Tagliafico vont discuter avec l’Ajax