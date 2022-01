Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli face à trois menaces XXL pour son recrutement !

Publié le 19 janvier 2022 à 2h15 par G.d.S.S.

Annoncé sur les traces de Nicolas Tagliafico pour renforcer le secteur défensif de l’OM, Jorge Sampaoli va néanmoins devoir affronter une rude concurrence dans ce dossier avec Naples, le FC Barcelone et Chelsea qui en pincent également pour le joueur de l’Ajax.

« Nous cherchons un joueur avec un profil d'axial capable de jouer sur le côté gauche mais aussi le profil d'un latéral plus offensif. On s'est posé cette question », indiquait récemment Jorge Sampaoli en conférence de presse sur la suite du mercato hivernal de l’OM. Une première étape de cet objectif a été remplie avec l’arrivée de Sead Kolasinac officialisée mardi soir par le club phocéen, mais Sampaoli attend un autre profil défensif à l’OM et étudie pour cela une piste menant à un international argentin.

L’OM piste Tagliafico, mais…

Ces derniers jours, l’OM a été annoncé avec insistance sur les traces de Nicolas Tagliafico (29 ans), le latéral gauche de l’Ajax Amsterdam. Mais comme l’a annoncé TyC Sports, le FC Barcelone et Chelsea sont également en course dans ce dossier, tandis que Sky Italia indique de son côté que Naples serait l’option numéro 1 de Tagliafico pour son avenir. En clair, l’OM va devoir affronter trois rude concurrents dans ce dossier.