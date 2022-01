Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Alvaro Gonzalez vers un autre club français ?

Publié le 18 janvier 2022 à 19h45 par G.d.S.S.

Alors qu’il n’entre plus dans les plans de Jorge Sampaoli à l’OM, Alvaro Gonzalez pourrait changer d’air avant la fin du mercato. D’autant que la piste bordelaise ne semble pas morte pour le défenseur espagnol…

« Je compte sur tous les joueurs qui sont ici. Alvaro Gonzalez est un joueur du club. Il est à l'entraînement », indiquait dernièrement Jorge Sampaoli en conférence de presse sur le cas Alvaro Gonzalez (32 ans), qui doit désormais se contenter d’un statut de doublure de luxe à l’OM. Pourtant, le défenseur espagnol semble bel et bien en instance de départ, d’autant que la direction marseillais cherche à dégraisser son effectif. Et en plus du FC Valence, un club de Ligue 1 semble toujours sur le coup…

Bordeaux ne lâche pas Alvaro