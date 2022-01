Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : À peine arrivé, Sead Kolasinac annonce la couleur !

Publié le 19 janvier 2022 à 6h15 par Th.B.

Deuxième recrue hivernale de l’OM après Cédric Bakambu, Sead Kolasinac n’a pas perdu de temps afin d’enclencher son opération séduction.

Depuis plusieurs jours, il était question d’une potentielle venue de Sead Kolasinac à l’OM. En effet, et ce bien que son contrat courrait alors jusqu’en juin prochain avec Arsenal où il était mis au placard, le latéral gauche bosnien s’est mis d’accord avec les Gunners sur la résiliation de son contrat. De ce fait, Kolasinac a débarqué à l’OM mardi pour y signer un contrat d’un an et demi sans que le président Pablo Longoria n’ait à verser une indemnité de transfert à Arsenal. Et dès son arrivée, Sead Kolasinac a déjà tenté de se mettre les supporters de l’OM dans la poche avec un discours de séduction bien senti.

« Hâte de relever de nouveaux défis dans la plus belle ville de France »