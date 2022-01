Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Bakambu, Kolasinac... Longoria va fournir un gros effort !

Publié le 19 janvier 2022 à 15h10 par D.M.

Arrivés à Marseille ces derniers jours pour s'engager avec l'OM, Cédric Bakambu et Sead Kolasinac toucheront un salaire plus important la saison prochaine.

Président de l’OM, Pablo Longoria est parvenu à renforcer le groupe de Jorge Sampaoli lors de ce mois de janvier, sans dépenser le moindre centime. Libre depuis son départ du Beijing Guoan, Cédric Bakambu a répondu favorablement aux appels du dirigeant espagnol. Formé à Sochaux, l’attaquant congolais a été rejoint à l’OM par Sead Kolasinac. Agé de 28 ans, le latéral gauche a rompu son contrat avec Arsenal avant de s’engager jusqu’en 2023 avec le club marseillais. Ce mercredi, L’Equipe dévoile les coulisses de ces deux opérations hivernales.

La saison prochaine, le salaire de Bakambu et Kolasinac sera plus important