Mercato - Barcelone : Xavi proche de boucler un très joli coup pour l'été prochain ?

Publié le 19 janvier 2022 à 20h00 par D.M.

En fin de contrat avec Chelsea, Andreas Christensen serait en discussions avancées avec le FC Barcelone. Les deux parties seraient proches de trouver un accord total.

Le FC Barcelone ne traverse pas la période la plus faste de sa longue et glorieuse histoire. Orphelin de Lionel Messi, le club catalan traverse une saison délicate, aussi bien au niveau sportif que financier. De retour en Catalogne pour redonner confiance aux joueurs, Xavi a du pain sur la planche. Et ce ne sont pas les arrivées de Daniel Alves et de Ferran Torres qui feront bouger les choses. Des modifications sont attendues au FC Barcelone. Plusieurs joueurs ne seront pas retenus en cas d’offre satisfaisante à l’instar de Samuel Umtiti.

Andreas Christensen en approche ?