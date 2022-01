Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria sort du silence dans ce dossier très sensible !

Publié le 20 janvier 2022 à 15h00 par A.M.

Alors que la FIFA a infligé une interdiction de recrutement à l'OM à cause du recrutement de Pape Gueye, Pablo Longoria tente de se montrer rassurant.

C'est un petit coup de tonnerre qui a frappé l'Olympique de Marseille. En effet, ce week-end, la FIFA a infligé une interdiction de recrutement au club phocéen pour deux fenêtres de mercato. Une sanction qui fait suite au litige opposant l'OM à Watford dans le cadre du dossier Pape Gueye, recruté libre par Jacques-Henri Eyraud en 2020 alors qu'il avait signé un pré-contrat avec le club anglais. Le milieu de terrain sénégalais a d'ailleurs également été sanctionné par une suspension de 4 mois. Malgré tout, l'OM a fait appel devant le TAS. Un appel suspensif qui donne un peu de temps à l'OM pour préparer sa défense.

«On doit rester calme »