Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouveau coup dur pour la grande priorité de Sampaoli !

Publié le 20 janvier 2022 à 13h10 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le collimateur de Jorge Sampaoli à l’OM, Nicolas Tagliafico semble bien déterminé à quitter l’Ajax Amsterdam cet hiver, mais pour rejoindre… Naples.

Après avoir fraichement bouclé l’arrivée de Sead Kolasinac en provenance d’Arsenal, l’OM entend bien poursuivre son recrutement hivernal et notamment dans le secteur défensif ! Jorge Sampaoli l’avait annoncé, il cherche un autre profil au poste de latéral gauche, et l’entraîneur argentin semble plus que jamais en pincer pour son compatriote Nicolas Tagliafico (29 ans). Le joueur de l’Ajax Amsterdam dispose néanmoins d’une grosse cote sur ce mercato de janvier, et l’OM n’apparaît pas comme son option prioritaire…

Tagliafico veut rejoindre Naples