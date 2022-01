Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La dernière recrue de Longoria est validée par... Griezmann !

Publié le 20 janvier 2022 à 19h45 par A.M.

Tout juste arrivé à l'OM, Sead Kolasinac suscite des doutes concernant son état de forme, mais Antoine Griezmann s'agace des critiques à l'égard du néo-Marseillais.

Après la signature de Cédric Bakambu, l'OM a bouclé une deuxième arrivée à savoir celle de Sead Kolasinac qui s'est engagé jusqu'en juin 2023. Capable d'évoluer dans l'axe ou dans le couloir gauche de la défense, le Bosnien apportera son expérience et donc sa polyvalence notamment pour venir concurrencer Luan Peres comme le souhaitait Jorge Sampaoli. Néanmoins, l'arrivée de Kolasinac suscite quelques doutes compte tenu du fait qu'il a très peu joué avec Arsenal durant la première partie de saison.

Griezmann monte au créneau pour Kolasinac

En réalité, il n'a même disputé qu'une seule rencontre. S'il est entré en jeu pour une minute contre Leicester, Sead Kolasinac était en revanche titulaire le 28 août dernier lors de la déroute des Gunners face à Manchester City (0-5). Une rencontre durant laquelle le Bosnien n'a pas brillé, à l'image de tous les joueurs d'Arsenal, et sa prestation a été analysée dans l'émission de Canal+Sport , le Late Football Club . Globalement, les intervenants sont tous d'accord concernant la prestation de Sead Kolasinac à l'exception de Mickaël Landreau qui se montre plus mesuré. « Les images, on les analyse comme on le veut. Là, on est un peu sévère sur les images. On appuie alors que le premier but il n’est pas responsable. On fait un focus sur lui, qu’il ne soit pas bon je peux comprendre mais là on appuie sur le fait qu’il est responsable sur les buts. Pour aller jusqu’au bout du profil, je reste mesuré quand même », assure l'ancien gardien du PSG. Une analyse saluée par un certain Antoine Griezmann sur Twitter . « WoW ! Ce qu'il faut entendre... heureusement que Micka est la ! », lance l'attaquant de l'Atlético de Madrid, qui n'a jamais caché son affection pour l'OM.