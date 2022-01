Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria lâche ses vérités dans le feuilleton Kamara !

Publié le 20 janvier 2022 à 14h00 par A.M.

Alors que la situation de Boubacar Kamara reste incertaine, Pablo Longoria s'est prononcé sur ce dossier et reconnaît que pour l'OM, c'est difficile à gérer.

En fin de contrat en juin prochain, Boubacar Kamara ne semble pas enclin à prolonger à l'OM. Par conséquent, dans l'optique d'éviter un départ libre à l'issue de la saison, le club phocéen ne serait pas fermé à l'idée d'une vente dès cet hiver. Mais encore faut-il trouver un club disposé à lâcher une indemnité de transfert pour un joueur qui sera libre dans six mois. Les pistes menant à l'AS Roma ou encore Manchester United ont circulé, mais pour le moment rien ne se décante. Pablo Longoria a ainsi évoqué ce dossier.

«La logique finira par s'imposer»