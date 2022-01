Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Real Madrid... Le gros aveu de Sarabia !

Publié le 20 janvier 2022 à 12h45 par A.M.

Ancien joueur du Real Madrid, Pablo Sarabia reconnaît qu'il a plusieurs fois évoqué le club merengue avec Kylian Mbappé dont le nom fait grandement parler en Espagne.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le Real Madrid est toutefois très confiant à l'idée d'attirer l'attaquant du PSG. Il faut dire que le nom de l'international français circule avec insistance du côté de la capitale espagnole ces dernières saisons. Et Pablo Sarabia, formé au Real Madrid, révèle qu'il a évoqué le club merengue avec Kylian Mbappé.

«Nous avons toujours plaisanté avec lui au sujet du Real Madrid»