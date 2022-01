Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'incroyable manoeuvre de Longoria pour le transfert de Benedetto !

Publié le 20 janvier 2022 à 7h00 par A.C.

Dario Benedetto, qui était prêté à Elche, va définitivement quitter l’Olympique de Marseille pour retrouver son ancien club de Boca Juniors.

On pensait que l’arrivée de Jorge Sampaoli allait être une bonne nouvelle, puisque les deux hommes se sont connus par le passé. Le temps de jeu de l’attaquant n’a toutefois jamais été aussi faible depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille et il a d’ailleurs été prêté à Elche l’été dernier. Il va désormais définitivement quitter l’OM, puisque si rien n’est encore officiel, Benedetto va rejoindre son ancien club de Boca Juniors. AS a même publié des propos on ne peut plus clairs, ce mardi. « Il ne manque plus que la visite médicale et la signature, qui est importante, mais tout est quasiment bouclé. Je suis content de mon passage à Elche, j’ai appris beaucoup de chose, et en même temps, je suis content de revenir dans le club que j’aime » aurait confié Benedetto. « J’ai toujours dit que je voulais revenir comme joueur ou comme supporter. J’ai respecté ma promesse. Je serai un supporter de Boca toute la vie et maintenant, j’ai la possibilité de pouvoir revenir comme joueur ».

Longoria n’a voulu prendre aucun risque