Mercato - OM : Dario Benedetto dit tout sur son retour à Boca Juniors !

Publié le 18 janvier 2022 à 18h30 par T.M.

Après avoir quitté Boca Juniors pour rejoindre l’OM en 2019, Dario Benedetto va retrouver La Bombonera et le club de Buenos Aires. Si cela n’est pas encore officiel, l’attaquant argentin a confirmé son retour imminent à Boca Juniors.

C’est en 2019 que Dario Benedetto a fait le grand saut vers l’Europe, quittant Boca Juniors pour l’OM. Si cela avait bien commencé pour lui sur la Canebière, cela s’est finalement compliqué au fil des mois. Finalement, avec les arrivées d’Arkadiusz Milik et de Jorge Sampaoli l’hiver dernier, Benedetto n’avait plus d’avenir à l’OM. Par conséquent, lors du mercato estival, l’Argentin a été prêté à Elche, mais cette aventure va déjà se terminer après 6 mois. En effet, Dario Benedetto n’a jamais oublié Boca Juniors, qui s’est activé ces dernières semaines pour boucler le retour de l’attaquant de 31 ans. Les discussions ont donc été lancées entre les 3 clubs pour parvenir à un accord. Du côté de Buenos Aires, on était confiant quant à une issue positive et c’est ce qui va arriver dans les prochaines heures. Rien n’est encore officiel, mais Benedetto a confirmé qu’il était sur le point de s’envoler pour l’Argentin afin de passer sa visite médicale et s’engager avec Boca Juniors.

« J’ai toujours dit que je voulais revenir comme joueur ou comme supporter »