Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’annonce fracassante de Dario Benedetto sur son avenir !

Publié le 18 janvier 2022 à 16h10 par T.M.

Si cela n’est pas encore officiel, Dario Benedetto vient de confirmer qu’il va revenir à Boca Juniors.

Pour Dario Benedetto, l’aventure à Elche n’aura donc duré que 6 mois. Pas dans les plans de Jorge Sampaoli à l’OM, l’attaquant argentin avait été prêté en Espagne à l’été. Mais l’expérience n’aura pas été la meilleure pour Benedetto, qui n’a pas caché qu’il gardait Boca Juniors dans un coin de sa tête. Ces dernières semaines, les choses se sont alors accélérées pour régler le retour du buteur de 31 ans au sein du club de Buenos Aires, pour cela il fallait trouver un accord entre les 3 trois club. Cela serait chose faite. Le retour de Dario Benedetto à Boca Juniors va bel et bien se réaliser.

« Je suis content de revenir dans le club que j’aime »