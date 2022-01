Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Menacé pour cette pépite du PSG, Leonardo va devoir s'activer !

Publié le 20 janvier 2022 à 5h30 par T.M.

Au PSG, l’avenir des pépites fait actuellement énormément parler. Si les cas de Xavi Simons et d’Edouard Michut étaient les plus chauds dernièrement, voilà que le dossier Ismaël Gharbi doit également être géré.

Au milieu des stars du PSG, il est difficile de se faire une place pour les pépites du club de la capitale. Les talents jouent peu et cela suscite énormément de critiques à l’encontre de Mauricio Pochettino. Cela n’a d’ailleurs pas manqué de jeter un froid sur l’avenir de Xavi Simons et Edouard Michut, eux qui avaient reçu certains garanties. Leonardo doit donc gérer ces dossiers chauds au PSG, mais voilà que le cas d’Ismaël Gharbi prend également de l’ampleur. Prometteur, l’ailier de 17 ans, en fin de contrat, a dernièrement été annoncé dans le viseur de Chelsea et de Thomas Tuchel.

Le cas Gharbi à régler !