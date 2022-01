Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Après Mangala, ça va encore bouger à l’ASSE !

Publié le 20 janvier 2022 à 5h15 par T.M.

Alors qu’Eliaquim Mangala est attendu dans le Forez, d’autres recrues devraient par la suite étoffer l’effectif de l’ASSE.

Pour cette seconde partie de saison, l’ASSE veut se donner tous les moyens de se sauver. Pour cela, les Verts ont fait appel à Pascal Dupraz et voilà maintenant qu’ils profitent du mercato hivernal pour renforcer l’effectif. Ainsi, Joris Gnagnon, Bakary Sako, Paul Bernardoni et Sada Thioub ont déjà rejoint l’ASSE. Mais cela n’est pas terminé. Le prochain devrait être Eliaquim Mangala. L’international français viendra renforcer la charnière centrale, mais Dupraz en veut encore plus.

Dupraz sait ce qu’il veut !