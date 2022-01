Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz annonce une nouvelle arrivée !

Publié le 19 janvier 2022 à 10h30 par A.M.

Interrogé sur le mercato de l'ASSE, Pascal Dupraz a confirme l'arrivée imminente d'Eliaquim Mangala au poste de défenseur central.

Alors que l'ASSE a déjà bouclé l'arrivée de trois renforts, à savoir Bakary Sako, Paul Bernardoni et Sada Thioub, Pascal Dupraz en veut encore plus et souhaite notamment renforcer sa défense centrale avec un joueur d'expérience. Dans cette optique, Eliaquim Mangala est tout proche de s'engager avec les Verts. Libre de tout contrat, l'international français va venir solidifier l'arrière-garde stéphanoise. Une arrivée confirmée par Pascal Dupraz.

Dupraz confirme pour Mangala