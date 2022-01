Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pascal Dupraz réclame encore du lourd pour cet hiver !

Publié le 19 janvier 2022 à 9h10 par A.M. mis à jour le 19 janvier 2022 à 9h44

Bien que le mercato de l'ASSE soit déjà bien lancé, Pascal Dupraz se montre catégorique en affichant sa volonté de voir débarquer encore trois renforts.

Lanterne rouge de Ligue 1 et privée de nombreux joueurs qui disputent la CAN, l'ASSE ne chôme pas sur mercato d'hiver. C'est ainsi que Bakary Sako, Paul Bernardoni, une piste révélée en exclusivité par le10sport.com, et Sada Thioub ont débarqué. Mais Pascal Dupraz n'est pas encore rassasié et souhaite voir arriver encore trois nouveaux joueurs, à savoir un défenseur central, qui sera Eliaquim Mangala, un latéral droit et un avant-centre, un dossier qui semble au point mort. Mais Pascal Dupraz n'en démord pas.

«J’ai été clair : on veut un défenseur central, un attaquant de pointe et un latéral»