Mercato - ASSE : Dupraz a déjà choisi ses prochains recrutements !

Publié le 19 janvier 2022 à 2h45 par G.d.S.S.

Toujours en quête de nouveaux renforts dans le cadre de son opération maintien de l’ASSE, Pascal Dupraz attend encore un buteur et un latéral droit dans le Forez.

En attendant l’arrivée d’Eliaquim Mangala qui semble imminente à l’ASSE, Pascal Dupraz n’a pas encore terminé son recrutement hivernal et l’a fait savoir dimanche après la défaite contre le RC Lens : « J’espère que nos joueurs feront le meilleur parcours possible à la CAN, mais qu’ils reviendront très vite. Ensuite, on a aussi l’objectif de recruter pour améliorer l’ensemble », a indiqué Dupraz. Et l’entraîneur des Verts a déjà ciblé ses prochaines priorités en interne.

Dupraz attend encore un buteur et un latéral

En effet, comme l’a révélé L’Equipe mardi, Pascal Dupraz souhaiterait encore obtenir l’arrivée d’un latéral droit et d’un buteur à l’ASSE en plus de la signature de Mangala. Pour se faire, il devra se concentrer sur des profils libres ou bien disponibles en prêt, sa direction ne lui accordant aucune marge de manœuvre sur le plan financier hormis une enveloppe salariale fixée à 400 000€.