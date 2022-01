Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz tente un nouveau coup en Serie A !

Du côté de Saint-Etienne on semble multiplier les pistes en ce mercato hivernal, avec Pascal Dupraz qui cherche désespérément un attaquant de pointe.

C’est un mois de janvier mouvementé que l’on vit à Saint-Étienne. Depuis le début du mercato plusieurs joueurs ont débarqué pour aider Pascal Dupraz à éviter la relégation et d’autres devraient suivre. Après Paul Bernardoni ou Sada Thioub, dont nous vous avions parlé en exclusivité sur le10sport.com, Pascal Dupraz semble totalement concentré sur la recherche d’un attaquant de pointe. Un retour de Robert Beric a ainsi été évoqué, alors que Serhou Guirassy qui joue peu au Stade Rennais pourrait également être une option. Mais Dupraz semble plutôt regarder à l’étranger...

Dupraz veut Muriqi