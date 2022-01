Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz réclame un gros coup de balai !

Publié le 19 janvier 2022 à 16h10 par A.M.

Alors que l'ASSE a déjà bouclé l'arrivée de trois renforts, Pascal Dupraz espère désormais réussir à dégraisser son effectif qui compte beaucoup de joueurs.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Paul Bernardoni et Sada Thioub ont bel et bien été prêtés à l'ASSE par Angers. Deux recrues qui vont suite à la signature libre de Bakary Sako ainsi qu'à celles attendues de Joris Gnagnon et Eliaquim Mangala. Désormais, les Verts espèrent alléger leur effectif pléthorique en se séparant de plusieurs joueurs. Ignacio Ramirez est ainsi retourner en Uruguay tandis que Jean-Philippe Krasso pourrait être prêté en Ligue 2. Une chose est sûre, Pascal Dupraz veut un groupe plus restreint.

Dupraz veut un groupe plus restreint