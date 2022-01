Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La nouvelle recrue arrive pour Pascal Dupraz !

Publié le 19 janvier 2022 à 10h10 par D.M.

Sauf incroyable retournement de situation, Eliaquim Mangala devrait arriver à l'ASSE dans les prochaines heures. Mais sa présence lors du derby vendredi n'est pas assurée.

La cinquième recrue hivernale de l’ASSE est attendue, dans les prochaines heures, à l’ASSE ! Après avoir mis la main sur Joris Gnagnon, Bakary Sako, Paul Bernardoni et Sada Thioub, le club stéphanois serait sur le point de s’attacher les services d’Eliaquim Mangala, libre de tout contrat depuis son départ du FC Valence en juillet dernier. Selon les informations de L’Equipe et de But Football Club, son arrivée à l’ASSE serait imminente. Une tendance confirmée par Mohamed Toubache-Ter.

Une réunion s'est tenue ce mardi soir pour clôturer ce dossier