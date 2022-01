Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pascal Dupraz a une certitude pour son avenir !

Publié le 19 janvier 2022 à 6h00 par Th.B.

Alors qu’il n’a signé que pour une période de six mois, Pascal Dupraz compte bien quitter l’ASSE avec la sensation du travail accompli : le maintien en Ligue 1.

Le discours et la méthode de Claude Puel ne fonctionnant plus, les dirigeants de l’ASSE ont fait le choix courant novembre de se séparer du technicien français afin de nommer Pascal Dupraz. Cependant, l’entraîneur qui est notamment parvenu à sauver le Toulouse FC de la relégation en 2016 devra en faire de même avec l’ASSE lors des six prochains mois qui sonneront alors le glas de sa courte, mais intense aventure avec le club stéphanois. Et pour trouver l’épilogue parfait, il n’y a qu’une issue possible pour Dupraz.

« Je me vois partir d’ici, satisfait »