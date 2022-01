Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le message fort de Pascal Dupraz sur son avenir !

Publié le 18 janvier 2022 à 20h45 par La rédaction

Pascal Dupraz le sait, il quittera l’ASSE à la fin de la saison. Et l’entraîneur des Verts aimerait que cela se fasse dans les meilleures conditions.

Aujourd’hui, c’est donc Pascal Dupraz qui est sur le banc de l’ASSE. L’entraîneur a été appelé à la rescousse par les Verts dans l’optique de l’opération maintien. Alors que cela n’allait plus avec Claude Puel, la direction stéphanoise a donc pris une grosse décision en choisissant de changer d’entraîneur. Désormais, c’est ainsi Dupraz qui est aux commandes à l’ASSE, mais il est déjà acté que cette union s’arrêtera à la fin de la saison.

« Moi je me vois partir d’ici, satisfait »